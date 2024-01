Lembra dele? Xande de 'A Gata Comeu' surge irreconhecível no 'Caldeirão'

A nostalgia tomou conta do palco do "Caldeirão com Mion" neste sábado (27), graças a uma participação do ator Oberdan Junior. Intérprete do personagem Xande na novela "A Gata Comeu", exibida em 1985, o ator relembrou os bastidores da produção.

No quadro "TV Teca", as atrizes Ana Beatriz Nogueira e Nathalia Lage precisavam responder qual era o nome do clube que reunia o elenco infantil da novela. Após Lage acertar a resposta "Clube dos Curumins", Marcos Mion exibiu um recado gravado por Oberdan.