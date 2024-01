Isabelle critica MC Bin Laden no BBB 24: 'Sonso, fofoqueirinho'

Isabelle criticou MC Bin Laden no "BBB 24" (Globo), neste sábado (27).

Ela conversou com Michel sobre a relação com o funkeiro dentro do reality. Isabelle foi colocada 'Na Mira' por ele, que ganhou a liderança nesta semana.