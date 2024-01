'Se não aguentar, adeus': quem são os famosos que admitem ser 'transudos'

A atriz Larsa Pippen, 49, impressionou ao revelar que faz sexo cinco vezes por noite com o namorado Marcus Jordan, 33.

Antes disso, ela afirmou que transava três vezes com o ex, Scottie Pippen. "Mas eu também transo provavelmente cinco vezes por noite com o amor da minha vida", disse em entrevista ao programa de TV "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

Ela não é a primeira celebridade que admite ser "transuda" — que adora fazer sexo. Confira quem mais já assumiu o posto: