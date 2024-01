Dado Dolabella sai em defesa de Wanessa Camargo e acusa página de fofocas

Dado Dolabella compartilhou um desabafo nas redes sociais neste sábado (27), em defesa de Wanessa Camargo, sua namorada.



Ele acusou páginas de fofocas de "disseminar ódio" contra a cantora. Dado pediu para seus fãs denunciarem os perfis, e afirmou que Yasmin Brunet também está sendo vítima.



A página em questão compartilhou uma cena do BBB 24 (Globo), sobre as desavenças entre Wanessa, Yasmin e Davi. As duas, inclusive, chegaram a ser acusadas de racismo.



As equipes de Yasmin e Wanessa negaram as acusações. A organização das sisters alegam que acusações desse gênero "são crimes".