Reclamações sobre Davi e 'brothers invisíveis': como foi a madrugada do BBB

Durante a madrugada, a cantora também afirmou que o caso de Davi é diferente da história de Juliette no BBB 20: "Ela foi perseguida, bem diferente da situação dele. Não tem nada a ver!".

Em um papo com Giovanna e Michel, MC Bin Laden chamou a dupla de "invisível no jogo": "Só vão mirar em vocês quando precisarem se indispor com a casa, vão votar por distanciamento".

Após o toque do Big Fone, Isabelle conversou com Davi e o aconselhou a ser menos impulsivo na casa: "Reconheço isso porque também sou. Não tem que sofrer pelo outro, mas se coloca no lugar para não ser inconveniente em algum momento que talvez você possa ser".

Já Giovanna, Michel e Raquele aconselharam Isabelle a se afastar de Davi por conta das atitudes do brother no confinamento. A dançarina defendeu o amigo: "Essas acusações são sérias. [...] Não consigo ignorar uma pessoa, ainda mais quando vejo que ela está em uma situação de solidão. Tenho carinho por ele".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que Bin Laden indique ao Paredão? Resultado final 1 Rodriguinho 38,22%

2 Davi 35,89%

3 Wanessa Camargo 19,62%

4 Isabelle 6,27% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

