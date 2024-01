BBB 24: Juninho e Leidi se provocam em papo quente: 'Vai aprender agora'

"Você vai aprender agora", disparou Leidi, tirando o casaco de seu figurino para a festa. Os brothers Lucas e Marcus, que participavam da conversa, deram risada.

Juninho perguntou a Wanessa Camargo se ela tinha conhecimento sobre a prática, e ela disse que não. "A gente que tem que ensinar pra eles", afirmou a cantora.

Momentos depois, Yasmin entrou no assunto, e disse que sabia do que se tratava. Juninho perguntou se já tinham feito isso com a modelo, que respondeu: "Óbvio".

BBB 24 - enquete UOL: você apoia um romance entre Deniziane e Matteus? Apoio, eles são fofos juntos Reprodução/Globoplay Não, BBB não é lugar de romance Reprodução/Globoplay Xiii, só vai atrapalhar Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

