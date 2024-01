Ary Fontoura celebra 91 anos: 'Viva uma vida da melhor maneira possível'

Ary Fontoura celebrou seus 91 anos de idade neste sábado (27) e compartilhou com os fãs sua alegria.

O que aconteceu

O ator celebrou o aniversário no Instagram. "Dormi com 90 e, graças a Deus, acordei com 91. O mais importante é que estou cheio de saúde, alegria e muito amor recebido de todos vocês", escreveu na legenda.

No vídeo, salientou: "Aproveitei o bolo que ganhei de presente para comemorar com todos vocês. Obrigado a todos, felicidades, viva uma vida da melhor maneira possível, que Deus nos ajude sempre".