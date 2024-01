'Não vai mais ter paz': a 'guerra' de artistas baianos após sex tape vazar

Zé Paredão, por sua vez, negou ter vazado o vídeo. "Não tenho nada a ver com essa situação, podem ficar com raiva, podem ficar o que for. Primeiro, nunca tive acesso a esse vídeo. Segundo, ela nunca mandou esse vídeo [para mim] desde o dia em que foi gravado no celular dela [...] Não tem como ela abrir a boca para falar que fui eu que postei ou algo do tipo", afirmou em vídeo no Instagram.

O artista disse ter feito boletim de ocorrência após o vazamento e pediu para que as pessoas parem de compartilhar o vídeo. "Fico triste para caralh* com essa situação, porque ela é mãe de família e além de tudo ela é mulher".

Natalya também se pronunciou, e disse que Zé já havia ameaçado vazar o vídeo. "Eu me relacionava com essa pessoa. Foi um relacionamento curto e não foi saudável. Fiz esse vídeo na época que me relacionava com ele, é vídeo antigo. Não tava no meu celular, foi postado por ele. Ele já tinha me ameaçado dizendo que ia postar pelo fato de que ontem ocorreu uma briga entre ele e meu esposo".