Yasmin chora e reclama de brother que brincou com seu possível cancelamento

Yasmin Brunet chorou e desabafou com Bin Laden e Wanessa sobre Marcus ter brincando com o seu possível cancelamento no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na cozinha da Xepa, Yasmin chorou e contou a brincadeira feita por Marcus. "Eu não gosto dessas brincadeiras, cara. Eu não vou ficar mais dando intimidade para o Marcus, juro"