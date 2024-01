Rodriguinho revela valor de lentes de contatos no dente: 'De 30 mil é ruim'

Em conversa na área externa do BBB 24 (Globo), Rodriguinho revelou a Pitel e Fernanda o valor de suas lentes no dente.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Eles conversavam sobre procedimentos estéticos, quando Pitel citou as lentes. "Aí na boca dele deve ter uns 30k [R$ 30 mil] com essas lentes. No baixo, assim, no baixo".