Renascer: O que aconteceu com Marianinha? Compare versão original e remake

O Coronel tentou abusar de Marianinha, mas não conseguiu consumar o ato. Logo, Zé Inocêncio conclui que Venâncio então foi o responsável por abusar da própria filha, informação que Rachid não sabe nada a respeito.

E a nova versão?

No remake assinado por Bruno Luperi, o crime cometido por Venâncio ficará explícito. Nos primeiros capítulos já foi possível ver o ciúme doentio do personagem interpretado por Fabio Lago com Maria Santa (Duda Santos).

Inocente, a jovem beija José Inocêncio (Humberto Carrão) e acredita ter ficado grávida. Por conta disso, será abandonada pelo pai no bordel de Jacutinga (Juliana Paes).

Posteriormente, Venâncio e Quitéria vão embora para Itabuna, também na Bahia. Em meio a crises de consciência e ressentimentos, a matriarca confrontará o marido para dizer que sabe ter sido ele o responsável por estuprar Marianinha e engravidá-la.