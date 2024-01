Renascer: Lembra dele? Veja como está o ator que deu vida a João Pedro

O remake de "Renascer" mal estreou e tem movimentado as redes sociais. Além de estar sendo um sucesso da audiência, a produção tem mexido com a curiosidade sobre o elenco original da versão de 1993.

É o caso do personagem João Pedro, que após a morte da mãe, Maria Santa, no parto, a criança é renegada pelo pai Jose Inocêncio. Na versão atual, Juan Paiva dará vida ao personagem, porém no original, quem interpretou o papel foi o ator Pablo Sobral.

Por onde anda o ator?

Após o sucesso da novela, o ator mirim seguiu o sonho de continuar atuando e fez parte de grandes produções como "A Padroeira", "Tropa de Elite", "Sob Pressão", "A Força do Querer" e a mais recente "Terra e Paixão", dando vida ao personagem Eutério, capanga de Antônio (Tony Ramos).