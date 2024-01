Racismo? Famosos julgam falas contra Davi e perfil de Yasmin responde

Deborah Secco disse que "essas pessoas do BBB 24 que falam mal de Davi" não aguentariam as broncas de outros ex-BBBs, como Karol Conká e Babu, dentro do reality show.

"Elas não iriam aguentar! Iriam surtar? Não acho que Davi tenha feito nada pra despertar tamanho ódio da casa dessa forma? e mais uma vez só fortalecendo o menino porque se isso for pra edição, o Brasil já o vê como perseguido e o favoritismo aumenta", escreveu a atriz no X, antigo Twitter, sem citar o nome de Yasmin e Wanessa.

Mais tarde, ela também respondeu um internauta, dizendo que "em toda edição tem quem seja reativo, grite, surte em algum momento". "Tem que lidar com isso! Mas fazer um grande malabarismo pra tirá-lo do quarto como se fossem donos da casa só vai fazer com que ele ganhe mais força", disse.

Gil do Vigor, que participou do BBB 21, também publicou um vídeo em que salientava a desigualdade entre os participantes que atacam Davi.

"O que tá acontecendo lá dentro é um reflexo do que acontece aqui fora. As pessoas nos julgarem sem terem calçado o nosso sapato, os nossos chinelos. É muito fácil chegar para um pobre que lutou a vida inteira e falar que ele é agressivo. Gente, a gente grita porque foi assim que agente aprendeu na nossa vida. Isso gera um desespero, uma revolta que a gente quer gritar."

Gleici Damasceno, outra ex-BBB, também foi ao X dizer que "no imaginário de muitas pessoas brancas, espera-se que a pessoa negra seja passiva", e que justamente por isso Davi tem sido interpretado como arrogante. "Eu amo assistir pessoas negras sem medo de falar e com uma boa autoestima e que exploda quem se incomoda", escreveu.