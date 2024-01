BBB 24: Fernanda coloca aliados no Monstro; veja qual é o castigo

Rodrigo e Pitel estão no Monstro após a Prova do Anjo do BBB 24 (Globo). Saiba como os brothers serão castigados nesta semana.

O que aconteceu

Rodrigo e Pitel ganharam o Castigo do Monstro da semana. Fernanda, que ganhou a Prova do Anjo, combinou de escolher seus aliados para não ganhar mais votos da casa. Com a decisão, Rodriguinho deixa o VIP e vai para a Xepa.