Personal de Yasmin revela treino fora do BBB: 'Bastante trabalho de glúteo'

Com foco no glúteo, o profissional detalhou seu treino. "Ela fazia de três a quatro séries de 10 a 12 repetições com carga suportável, que conseguia executar. Fazia de cinco a seis exercícios por grupo muscular em cada treino, utilizando máquina e exercício livre com carga. E depois fazia um pouquinho de cardio, que melhora o condicionamento e ajuda a perder gordura. A duração era de 45 minutos de musculação, mais 20 a 30 de aeróbico. Era um trabalho de hipertrofia, e eu a orientava a sempre consumir proteína depois do treino", apontou.

Segundo o treinador, a frequência nos treinos melhorou a vida da modelo. "Quando voltou a ter constância, percebeu que melhorou até o sono. Ela estava muito empenhada, vinha em qualquer horário que dava, até domingo. O desenho do corpo dela é bom, mas a massa magra estava deixando a desejar. Ela queria melhorar isso, principalmente o bumbum. Pedia para fazer bastante trabalho de glúteo", reforçou.

André Marreco, que treina também Anitta e outras famosas, espera que Brunet consiga se exercitar no BBB 24. "Espero que ela faça o mínimo de atividade lá para, quando a gente voltar, ela não estar destreinada, a ponto de começar tudo de novo do zero", concluiu na entrevista.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Vinicius, quem é o favorito para vencer o programa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER