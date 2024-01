'O que fez para ser forte? Cozinhou?', questiona Rodriguinho sobre brother

Em um papo com Juninho, Rodriguinho questionou o possível favoritismo de Davi no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Juninho falou que, assim como Davi, Pitel voltou de dois Paredões e isso torna os brothers fortes no jogo. "Agora vai estar, com certeza. Ninguém volta de dois Paredões, ainda mais seguido... Da mesma forma que ficaram com medo do Davi. Porque começa a parecer implicância também. Só que o Davi, ele tá arrumando problema com todo mundo da casa"