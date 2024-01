O governo da Coreia 'banca' o BTS como Rodriguinho afirmou?

Motivo de piadas sem nenhuma graça e um dos "erros" mais comuns é tratar todos os países asiáticos como se fossem a mesma coisa, desconsiderando completamente a história - muitas vezes cruel - e cultura de cada lugar. É ainda mais problemático considerando a relação entre esses países que são confundidos (China, Japão e Coreia do Sul), e que envolve guerra, invasões e décadas de dominação e abuso de poder. Esse apagamento do povo amarelo, colocando todos no mesmo barco, é uma das razões, por exemplo, por que existem tantos acadêmicos da área contra a utilização do termo "dorama" para falar de dramas coreanos. É uma generalização que mais uma vez apaga o lado coreano da história. Não, eles não são todos iguais, e chamar toda e qualquer pessoa asiática de "japonês" é sim um problema fácil de ser resolvido com uma pergunta ou uma busca no Google.

Entender que K-pop é uma indústria e não somente um gênero musical

K-pop não é apenas um tipo de música, um gênero definido por uma tag em um streaming musical. É uma indústria que abraça música, dança, moda, maquiagem e uma cultura de fãs fortíssima que faz tudo isso girar, e girar muito. Falar que "k-pop é tudo igual" não faz o menor sentido, uma vez que existem diversos subgêneros de músicas escritas e produzidas, muitas vezes pelos próprios idols. O próprio BTS, citado por Rodriguinho, tem discos completamente distintos uns dos outros, e os sete membros já lançaram projetos solo que nem sequer se encaixariam em um mesmo programa de rádio, tamanha a diferença de sonoridade. O estranhamento inicial pelo número de membros, looks "extravagantes" e coreografias complexas é, mais uma vez, cultural; não estamos acostumados com aquilo, portanto criticamos sem entender direito. O problema é quando isso se torna um preconceito, o que acontece muitas vezes. Nós aqui no Ocidente não facilitamos esse entendimento, com premiações nichando ainda mais o k-pop e colocando tudo na mesma caixa. Mais um apagamento para a conta de uma indústria que cresce no mundo inteiro e, claramente, assusta.

BTS fez a HYBE se tornar uma das empresas mais poderosas da Coreia e não o contrário

Chega a ser até engraçado para quem conhece a trajetória de BTS, ouvir/ler que o grupo "é bancado" pela empresa, numa espécie de patrocínio para divulgar o país. A situação é bem oposta: a HYBE nem era HYBE quando BTS foi criado. Big Hit, ainda uma empresa menor na época (2013), contava com apenas um grupo, um solista e a vontade de investir em Kim Namjoon (RM). O resto, é história, e não uma fácil ou simples. Foram anos e anos da mídia coreana ignorando o sucesso crescente do grupo que teve um papel essencial na disseminação mundial da indústria na fase atual. Se em 2018-2019 BTS lotou arenas e estádios pelo mundo inteiro, é porque anos antes eles fizeram shows minúsculos em locais duvidosos, chamando fãs na rua para assistirem seus primeiros projetos. Se hoje grandes canais da TV coreana utilizam músicas do grupo, é importante lembrar que um dia eles já foram ignorados. Portanto, nem a própria empresa tinha condições de "patrocinar" direito o próprio grupo, menos ainda o governo (que atualmente está ocupado com os escândalos da Primeira Dama).

Depois que a HYBE cresceu e se tornou a gigante do k-pop que é hoje, comprando várias empresas (SEVENTEEN já era grande na Pledis e cresceu ainda mais na HYBE) e debutando diversos grupos de sucesso (TXT, ENHYPEN, NEWJEANS, LESSERAFIM, por exemplo), o dinheiro foi girando mais e mais com merchandising sempre esgotado, turnês mundiais sempre cheias, idols e grupos embaixadores de marcas de alta costura e participações em festivais importantes como Lollapallooza e Coachella.