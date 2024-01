Novela 'Elas por Elas': Veja resumos dos capítulos de 26/01 a 03/02

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sexta-feira, 26 de janeiro

Rico afirma que ajudará Renée a reconquistar a guarda de Vic. Helena se sensibiliza ao saber por Cris que Giovanni visitou o túmulo de sua mãe biológica. Adriana se incomoda com a proximidade entre Jonas e Helena. Wagner insinua para Renée que gostaria de uma nova chance com ela. Marcos ouve quando Pedro comenta com Natália sobre a desconfiança de Rico em relação ao sequestro do sobrinho. Danilo consegue dar um golpe em Helena. Sérgio procura Ísis. Começa a audiência pela guarda de Vic. Wagner é convocado para depor.