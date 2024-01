Mãe de Matteus sobre 'piada' com boina: 'Pedido de desculpas dignifica'

A mãe do participante comentou sobre Rodriguinho rir da boina do filho. "Somos um país tão plural quando o assunto é cultura, tradições e costumes. Acho que talvez tenha faltado a ele um pouco do saber ouvir, do interesse em ampliar a sua gama de conhecimento. Acho que não fez por maldade. O problema é que ele não percebeu, ou não se tocou, que o acessório diz muito mais sobre todo o povo gaúcho. Acredito que, quando ele entender, irá se retratar com o povo gaúcho, mas não vejo como algo irremediável. Tudo na vida tem remédio, a não ser a morte. Um pedido de desculpas sincero dignifica o homem", apontou.

Segundo Luciane, foi Miss Plus Size Rio Grande do Sul 2021 enquanto Matteus foi Mister Pampa Gaúcho 2020. "Nós, praticamente, realizamos nossos sonhos simultaneamente. Vivemos nossos reinados juntos, indo a eventos como presença VIP e fazendo o trabalho voluntário social. Nós nos ajudamos muito e, juntos, conseguimos atender as demandas dessas ONGs e instituições que assistem os mais necessitados da nossa cidade", relembrou.

Assim como Yasmin Brunet, a mãe do brother disse que foi julgada por sua aparência. "Já sofri esse tipo de julgamento. O mundo do entretenimento, de um modo geral, tem padrões e padrões. Cada evento e cada lugar tem sua norma, regra, lei ou parâmetro, e não acho isso errado. Errado seria se não houvesse esses outros espaços onde possamos estar em evidência por ser quem somos, e não somente pela nossa aparência. Enquanto estivermos sendo ouvidas, respeitadas e tiverem outras como nós que disputem esses espaços e o façam com maestria a ponto de representar determinado grupo, está tudo bem", opinou.

A Miss elogia o comportamento do filho no reality. "Cada dia que passa, sinto com maior certeza que tive sucesso na criação dos meus filhos, apesar de muitos momentos que passamos de dificuldade. Sempre ajudamos outras pessoas. Apesar de não possuirmos muito, o que temos, procuramos repartir e sempre conseguimos contemplar alguém que também está precisando", declarou na entrevista.

