Mãe de Davi chora e desabafa sobre as críticas contra o filho no BBB 24

Em outro momento, a mãe de Davi afirmou que não ia se importar com as críticas e pediu orações para o filho. "Então eu não vou me importar que as pessoas falem mal, ou que as pessoas nos critiquem. Eu quero olhar para nossa estrada, o que a gente passou, o que a gente sofreu e quero ver essa porta aberta hoje, de júbilo, de alegria para o meu filho"

Deus escreveu nossa história, nosso sofrimento, e hoje ele abre essa porta de sorriso e alegria, então, orem por Davi, para que Davi conquiste esse prêmio. Mas quando você for lá votar em Davi, diga 'Senhor, eu vou mudar a história desse menino, dessa família', mude a nossa história, mude! Rosângela, mãe de Davi

Mais cedo, a equipe de Davi repudiou as falas de Wanessa. "Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune", reforçou no X (antigo Twitter).

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que Bin Laden indique ao Paredão? Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

