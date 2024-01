Lexa cita arrependimento de bronzeado com fita isolante em região íntima

Lexa, 30, disse que se arrependeu de ter feito bronzeamento com fita isolante na região íntima.

O que aconteceu

A funkeira não abre mão do modelo fio dental e é adepta do bronzeamento com fita isolante: "Já, para o Carnaval. Inclusive, semana que vem eu devo tá fazendo", disse ela no programa "Na Piscina com Fê Paes Leme" (GNT).

Ela diz que realiza o procedimento para ficar bonita para o Carnaval. "Tem a fita, ela dá para os dois tipos de bronzeamento. Um com o sol, mesmo, e outro que tem com spray. Jet bronze. Eu faço porque pra Avenida a gente fica bonita, fica dourada... Alguém vem, corta um biquíni perfeito, só a fita"