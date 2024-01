Kerline: Wanessa Camargo decepciona e arrisca não sobreviver a 1º paredão

A ex-BBB admitiu, no Central Splash, estar decepcionada com as atitudes de Wanessa, pois torcia muito para ela se sair bem no BBB. "[Foram] falas que me incomodaram bastante. Pensei: 'Não é possível Wanessa Camargo falando isso'. Ela está passando vergonha. Poxa, Wanessa, protegi tanto você! Apostei tanto em você, menina!"

Com a imagem de Wanessa tão queimada fora da casa, Kerline não acredita que ela sobreviva à sua primeira eliminatória no programa. "Depositei muita esperança nela. Achei que ela iria para o jogo e iria bonito - mas, infelizmente, já está declinando. Me parece que, no primeiro paredão em que cair, a Wanessa vai sair bonito."

Dieguinho: Wanessa faz acusação gravíssima ao pintar Davi como homem tóxico

Wanessa Camargo, 41, voltou a criticar Davi Brito, 21, dentro do BBB 24 (Globo). A filha de Zezé di Camargo afirmou "ter medo" do motorista de aplicativo e deu a entender que ele, por já ter gritado com ela, teria o hábito de se comportar dessa forma com suas parceiras amorosas.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, condenou com veemência a atitude da cantora. "É gravíssimo o que a Wanessa está fazendo agora na casa. Se entendi bem, ela está dizendo que o Davi cresce para cima de mulheres. Está, sim, querendo pintar o Davi como um homem tóxico - é isso o que está ficando evidente nessas falas dela."