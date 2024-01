Juninho diz que brother tem jogo sujo e Fernanda completa: 'Bomba relógio'

No Quarto Gnomo, o assunto continuou sendo Davi. Juninho e Fernanda questionaram o jogo do brother no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Juninho disse que o jogo de Davi é sujo. "Tem que tomar cuidado que o jogo dele, infelizmente é sujo. As pessoas confundem jogo sujo com mentira, com traição, com falsidade. Só que tem várias maneiras de se jogar sujo", alertou.