Giovanna Pitel ajuda Rodriguinho a se humanizar dentro do BBB 24

Na visão de Bárbara, o cantor tem buscado deixar de lado a postura arrogante que marcou seu primeiro momento no reality. "O Rodriguinho se desarmou um pouco. Muitas dessas frases que ele diz e soam muito arrogantes [funcionam] até como um mecanismo de defesa. Se ele sair do programa, é porque não queria mesmo — aquele medo de lidar com o tombo, com a frustração. Talvez agora o Rodriguinho esteja pegando mais gosto pelo programa e pela convivência com as pessoas."

Bárbara diz que tudo isso tem servido para mostrar um lado de Rodriguinho que o grande público até então não conhecia. "Está sendo legal acompanhar essas nuances dele, porque ninguém é uma coisa só. Ninguém é ruim o tempo inteiro ou bom o tempo inteirinho. O Rodriguinho tem se mostrado mais humano com essas últimas atitudes."

Bárbara: Semana turbo foi queima de largada da produção do BBB 24

Durante a edição desta quinta-feira (25) do Central Splash, uma internauta questionou os apresentadores Dieguinho Schueng e Bárbara Saryne se Boninho, 62, não estaria arrependido da escalação do elenco do BBB 24 (Globo) — que na visão dela, aos 20 dias de programa, já poderia apresentar enredos melhores.

Bárbara Saryne afirma que o ritmo acelerado da primeira semana acabou se revelando, a médio prazo, um problema. "Concordo que a 'semana turbo' deu uma atrapalhada. Sempre falamos que os participantes queimam a largada, [mas desta vez] pode ter sido uma queimada de largada da própria direção. Já tinha a novidade de ter mais participantes [que o normal], e acabou que ninguém teve tempo para se apegar a ninguém."