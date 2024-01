Ex-mulher de fundador da Playboy diz que viúva explorava o empresário

Kimberly, ex-mulher de Hugh Hefner, saiu em defesa do fundador da Playboy após a viúva Crystal. Ela acusa a mulher de atacar o ex para ganhar dinheiro. O empresário morreu em 2017.

O que aconteceu

Kimberly afirma que Crystal explorava o fundador da Playboy. A ex-mulher, que foi casada com Hefner de 1989 a 2010, declarou que a viúva usava o empresário enquanto ele estava vivo, de acordo com o site TMZ. Ela fez as críticas após a viúva fazer declarações a respeito da vida com o empresário.

"Enquanto algumas pessoas falam a sua versão dos acontecimentos na esperança de aproveitar uma onda de relevância nas manchetes e ganhar dinheiro rápido, todos nós deveríamos nos perguntar se queremos viver num ambiente onde as pessoas se recusam a assumir responsabilidades e usam palavras vagamente como 'forçar' e 'sobreviver' para descrever escolhas que fizeram voluntariamente num determinado momento das suas próprias vidas", disse Kimberly.