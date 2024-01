Equipe de 'Renascer' protesta contra Globo e pede folgas, diz colunista

A equipe responsável pela novela "Renascer", atual trama das 21h da Globo, fez um protesto silencioso contra a emissora em que pede por uma jornada menos exaustiva e por mais dias de folga.

O que aconteceu

Globo disponibilizou mural para que equipe que trabalha diretamente na trama pudesse se manifestar por meio de recados colados no quadro, principalmente com mensagens positivas para o folhetim. Entretanto, os funcionários usaram a espaço para protestar. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa "A Tarde É Sua" (RedeTV!).

Funcionários escreveram "5x2" em vários recados, segundo Lo-Bianco. A mensagem é um pedido por menos dias de trabalho, ou seja, por uma escala de cinco dias de trabalho e dois dias de descanso na semana. Quando uma novela da emissora está em gravação, é comum que os trabalhadores tenham direito a um dia de folga.