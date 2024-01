Equipe de Davi se pronuncia após falas de Wanessa: 'Não passará impune'

Após Wanessa definir seu alvo em Davi no BBB 24 (Globo), a equipe do participante se pronunciou nas redes sociais sobre os últimos posicionamentos da cantora.

O que aconteceu

A equipe do brother condenou a postura de Wanessa. "Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune", reforçou no X (antigo Twitter).