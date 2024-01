'Elas por Elas' 27/01 a 03/02: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quinta-feira, 01 de fevereiro

O comitê questiona a competência de Helena na presidência da empresa. Pedro conforta Jonas. Marcos liga para Ísis, e Giovanni sente ciúmes. Jonas tem um ataque de fúria contra Helena e a expulsa do hospital. Natália tem um surto quando Marcos avisa que sairá de casa. Ísis incentiva Jonas a aceitar seu estado e seguir em frente. Com a ajuda de Evilásio, Mário consegue provas contra Roberto. Vic visita Renée e encontra Wagner. Mário procura Lara.

Sexta-feira, 02 de fevereiro

Lara se desespera ao assistir aos registros de Mário contra Roberto, Vilma e Calixto. Giovanni se desentende com Cris por conta de Helena. Renée teme perder o amor de Vic, e Wagner afirma que conversará com Márcia. Lara resiste às declarações de amor de Mário. Giovanni pede que Jonas recupere seu bom-humor e positividade. Lara arma para Roberto e Vilma, com a ajuda de Yeda e Aramis. Márcia chora após a conversa com Wagner, e Vic a consola. Carol afirma a Natália que não consegue se afastar de Marcos. Marcos conta a Míriam que é filho de Bruno.

Sábado, 03 de fevereiro

Marcos desconfia de que Míriam conheça Bruno. Márcia e Vic trocam confidências. Renée marca um encontro com Rico, e Wagner não gosta. Lara e Mário conseguem abrir o cofre secreto de Roberto. Carol denuncia Ulisses e exige que seu projeto retorne para seu comando. Natália desabafa com Lígia sobre a morte de Bruno. Jonas passa por nova cirurgia. Adriana e Giovanni se apoiam. Yeda revela a Ísis que foi Júlia quem divulgou as fake news sobre o abrigo. Natália descobre que Marcos mentiu sobre estar matriculado no supletivo. Míriam sequestra Sérgio.