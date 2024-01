Dieguinho: Wanessa faz acusação gravíssima ao pintar Davi como homem tóxico

Dieguinho entende que, embora não o tenha afirmado textualmente que Davi seria tóxico, Wanessa deixa isso claro nas entrelinhas de suas palavras. "Eu afirmo, por minha conta e risco, sem qualquer tipo de problema, que ela está querendo afirmar isso. Ela não fala abertamente, mas diz que já viu esse comportamento em outros homens - o que dá margem para interpretarmos que o Davi seria um cara que não trata bem as mulheres com quem convive."

Kerline Cardoso concorda com a interpretação de Dieguinho sobre a fala da namorada de Dado Dolabella. "Ela também diz que já viveu isso, que já passou por isso e que lhe traz gatilhos. É como se assinasse embaixo e dissesse: 'sim, estou falando que ele é tóxico'."

Kerline: Wanessa Camargo decepciona e arrisca não sobreviver a 1º paredão

Zezé di Camargo, 61, usou as redes sociais para sair em defesa da filha, Wanessa Camargo, 41, em meio a polêmica gerada pelos ataques dela a Davi, 21, no BBB 24 (Globo). O cantor negou que a herdeira esteja perseguindo Davi e pediu ao público que analise a situação com imparcialidade.

Com a imagem de Wanessa tão queimada fora da casa, Kerline não acredita que ela sobreviva à sua primeira eliminatória no programa. "Depositei muita esperança nela. Achei que ela iria para o jogo e iria bonito - mas, infelizmente, já está declinando. Me parece que, no primeiro paredão em que cair, a Wanessa vai sair bonito."