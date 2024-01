Cunhada de Yasmin rebate internauta sobre 'mãe de Medina estar certa'

Marcella Duque, namorada de Antônio Fernandez, irmão de Yasmin Brunet, saiu em defesa da cunhada após um comentário negativa sobre a participação da modelo no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A cunhada saiu em defesa de Yasmin na publicação da equipe da modelo sobre a última festa no reality. A internauta criticou sister e citou a suposta briga que Yasmin teve com a família do ex-marido, o surfista Gabriel Medina.