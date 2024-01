Brothers negam intenção com despertador; Pitel rebate: 'Falta do que fazer'

O aliado confirmou a versão do funkeiro: "Não foi de brincadeira, não. Apareceu central indisponível". No Quarto do Líder, na situação, o MC declarou que queria esperar Davi dormir para acordá-lo e ele ficar "sonolento" na Prova do Anjo.

Após Luigi justificar que foi ver o horário ao acionar o despertador, Pitel disparou para ele e Bin Laden: "Eu quero que você exploda, eu quero que vocês dois explodam. Falta do que fazer! Você é muito sonso, essa hora... para cima de mim?".

Pouco tempo depois, no Quarto Gnomo, o cantor confirmou que disparou o despertador "por querer". Estavam no cômodo Pitel, Fernanda, Rodriguinho e Juninho. Mesmo assim, Pitel criticou a postura para "tentar evitar" que Davi vença o Anjo.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que Bin Laden indique ao Paredão?

