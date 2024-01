Brad Pitt fez facelift de R$ 600 mil para parecer mais jovem, diz médico

Aos 60 anos, Brad Pitt teria se submetido a um facelift equivalente a R$ 600 mil para ficar com a aparência mais jovem.

O que aconteceu

"Há quatro anos, em 2020, você pode ver que ele está mostrando sinais normais de envelhecimento, como linhas estáticas profundas, perda de volume na área dos olhos e no meio do rosto e alguma flacidez da pele na parte inferior do rosto. Foi em Wimbledon que sua transformação foi notada. Observe a mudança em seu rosto e como ele parece mais jovem quando você o vê de lado no perfil", analisou o médico. Jonny aponta que Brad tem uma cicatriz na orelha típica de quem realizou um facelift. "Você pode ver que a mudança no contorno inferior do rosto é realmente impressionante e você pode dizer que isso está relacionado a um lifting facial, olhando pela cicatriz", mostrou no vídeo que viralizou em suas redes sociais.