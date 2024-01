Bin Laden alerta Isabelle sobre aliado: 'Está sendo conivente com o erro'

Na sala do BBB 24 (Globo), MC Bin Laden e Isabelle conversaram sobre Davi. O funkeiro alertou a sister sobre sua postura em meio aos "erros" do aliado.

O que aconteceu

Para Bin Laden, Isabelle "passa pano" para as atitudes de Davi. "Vou te falar, mesmo que você não goste, fui vendo como você se comportava com ele. Quando a gente viu, às vezes, a gente está sendo conivente com o erro. Algumas falas do Davi não acho legais", declarou.