BBB 24: 'Véia da barraca'? Esposa de Davi diz que sister foi preconceituosa

"(Giovanna) Tava querendo insinuar que Davi estava comigo porque eu era uma mulher mais velha e tinha dinheiro", disse ela em vídeo para o influenciador Dudu Barros, se autointitulado "véia da barraca".

Por que uma mulher mais velha não pode ter uma relação com uma pessoa mais jovem? Por que quando é ao contrário, pode ter? É preconceito.

- Mani Reggo

Ela ainda revelou que, no início do relacionamento com Davi, ao descobrir a idade dele, pensou em romper com o motorista de aplicativo. "Chamei ele pra conversar, (…e ele disse que isso) não tem nada a ver".

Mani também disse que divide as tarefas com Davi em casa, e que gostaria de ver seu companheiro no pódio do BBB 24 ao lado de Beatriz e Isabelle.

Por fim, ela comentou o episódio do açúcar no reality show. Nas últimas compras do mercado, Yasmin e outros brothers se esqueceram de comprar o ingrediente e a modelo culpou Davi, que já estava na Xepa, por acabar com o açúcar quando estava no VIP. "Já tá virando uma perseguição… Tudo é Davi", disse a esposa do brother.a