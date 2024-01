'Temos que esmigalhar os dois', diz Rodriguinho sobre rivais do BBB 24

No papo, Bin Laden e Pitel falaram sobre a diferença entre a relação de Isabelle com Davi e Vinicius. "O Vini queria ficar com ela. É desproporcional, ela e o Davi têm uma retribuição. O Vini contribuía muito mais com ela do que ela com ele", disse Pitel.

Rodriguinho interrompeu o diálogo e afirmou: "Então a gente tem que esmigalhar os dois. Tem que meter um [no Paredão] e depois o outro".

Luigi concordou com o cantor: "É a arte da guerra, dividir para conquistar".

