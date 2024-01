BBB 24: Quem está dando cobra no Queridômetro e irritando Yasmin Brunet

A avaliação negativa, que é anônima e feita no confessionário, é a quarta seguida que o brother dá para a modelo. Ele também atribuiu o mesmo emoji para Wanessa e MC Bin Laden.

Na quarta-feira (24), Yasmin se mostrou bem irritada com a situação e disse que quer saber quem é o responsável por ela. "Wanessa continua com a cobra? E eu também? Ai, quero descobrir quem é essa porr* dessa caralh* que fica me dando cobra", disse. "Será que é a Fernanda? Nada me tira da cabeça que pode ser ela".

Na quinta (25), ela confessou para Lucas Henrique que, se descobrir o brother que dá o emoji, transformará ele em seu alvo. "Essa pessoa que está me dando cobra é um falso ou uma falsa. Não consigo entender isso, te juro", disse, citando também o nome de Davi e planejando confrontar o brother com a questão.

