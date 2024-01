Marcus prevê Big Fone e alerta brothers: 'Vai tocar na sexta, no ao vivo'

Em conversa com Davi e Isabelle no BBB 24 (Globo), Marcus Vinicius disse para os brothers ficarem atentos porque o Big Fone deve tocar no programa ao vivo de hoje (26).

O que aconteceu

Davi e Isabelle são opções de voto do Líder MC Bin Laden para o próximo Paredão. A dupla pensou sobre como poderia fugir da berlinda.