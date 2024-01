Cocô no chão, pentelho e calcinha 'estropiada': BBBs reclamam do banheiro

Isabelle também já criticou a bagunça do banheiro principal da casa. A manauara guardou embalagens de produtos de higiene e coletou fios de cabelo e pelos do corpo: "É pentelho para lá e para cá", afirmou.

Leidy Elin informou que alguém deixou fezes no chão do banheiro após uma das festas. "Deixaram um cocô no chão, que nojo! Agora não vai aparecer o dono!", contou a trancista.

