'Nem a gente entendeu', diz Boninho sobre alvos do Líder MC Bin Laden

Nas redes sociais, Boninho comentou as escolhas do funkeiro. "Será que o Bin está montando uma estratégia de proteger os amigos da casa ao colocar dois Camarotes na mira do Líder?", escreveu na legenda de uma publicação.

BBB News: Bin Laden bagunçou tudo. Nem a gente entendeu a estratégia dele. Pode ser uma estratégia de salvar os amigos. E tudo indica que o Big Fone vai bagunçar tudo. Precisamos ver como eles vão se resolver. Boninho

O diretor ainda ressaltou que os indicados têm três chances de se salvarem do Paredão: Big Fone, Anjo e imunizado do Anjo. "Se Bin montou uma estratégia e os indicados escaparem, ele vai ficar sem opção e pode derrubar o jogo dele. Vamos ver os próximos capítulos...", completou.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que Bin Laden indique ao Paredão? Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER