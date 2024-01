Após roubar Helena, Danilo planeja golpe contra Miriam em 'Elas por Elas'

O assassino de aluguel desconfia que que Miriam ou Danilo possam estar planejando um golpe um contra o outro. "Mais de R$ 3 milhões, dá pra ficar tranquilo. Isso, se você não inventar de dar um golpe no Danilo e embolsar a parte dele", sugere Fagundes. "Eu?! Imagina... Tenho ética", afirma a malvada. "E ele? Será que ele não tá pensando em fazer isso, não? Olha aqui, Miriam, se esse vagabundo fizer alguma gracinha, acabo com ele! Mas antes, acabo com você", fala o homem.

Na empresa, o namorado de Helena tem a confirmação de que o dinheiro cairá em sua conta naquela noite e planeja passar a perna nos comparsas. "E quando sai o pagamento?", pergunta a ex-funcionária de Sérgio (Marcos Caruso). "Daqui a cinco dias", mente ele.

