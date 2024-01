Após reclamar de Davi no BBB, Rodriguinho faz nova ameaça a rival

No Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), Davi foi alvo de críticas. Rodriguinho até fez uma nova ameaça ao adversário caso grite com ele.

O que aconteceu

Rodriguinho, Juninho e Wanessa reclamaram da comida de Davi. "Eu quero comer rabada, mas não quero comer no meio do feijão não. Quero comer rabada pura", disparou o cantor. O brother concordou, afirmando que o rival era "muito teimoso" e colocava "muito sal" na comida. A artista salientou: "Vamos fazer, a gente, o feijão, pelo amor de Deus. Não vamos ficar dependendo dele".