Após descobrir roubo, Maria Navalha entra em desespero em 'Fuzuê'

No capítulo de sábado (27), da novela "Fuzuê" (Globo), Maria Navalha (Olívia Araújo) descobre que o dinheiro que herdou da Dama de Ouro (Zezé Motta) foi roubado e entre em desespero.

Tudo começa quando Miguel (Nicolas Prattes) decide conversar com a mãe de Luna (Giovana Cordeiro) sobre suas finanças. "Acho que você precisa tomar alguns cuidados e quero te ajudar com isso. O seu dinheiro está seguro?", pergunta o advogado. "Está no banco, do mesmo jeito que eu recebi. Eu nem mexo nele. É a minha gerente que cuida dos investimentos pra mim", responde a mulher.