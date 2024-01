Yasmin vira piada ao usar sanduicheira no BBB 24: 'A nova Jade Picon'

A sister cometeu um equívoco com o utensílio. Ao invés de virá-lo para tostar o pão de ambos os lados, a famosa abriu a sanduicheira e virou o pão com um garfo.

O apresentador não foi o único a debochar de Yasmin. No X (antigo Twitter), muitos brincaram com a situação. "É a nova Jade Picon espremendo laranja", comparou uma espectadora. "Estou me identificando com a Yasmin, sou assim na cozinha também, um desastre", pontuou outro. "Não sabe usar uma sanduicheira de ferro, deve ser bom ser rica assim", brincou uma terceira.

Nesta semana, quem participou do quadro de humor de Veras foi Ary Fontoura. O ator fez sanduíche, deitou nos quartos, passeou por toda a casa e, ao fim, apertou o botão da desistência, assustando os participantes na área externa.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Vinicius, quem é o mais odiado da casa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER