Solteira, Mari Gonzalez detalha relacionamento tóxico: 'Sofri muito'

A apresentadora reagiu às declarações de Gonzalez e disse que quando a pessoa vive a relação abusiva tem dificuldade para perceber. "Sim, aquela coisa que quando você está vivendo talvez você não saiba, quando você vai de fora é tóxico, é abusivo, não é?".

Gonzalez concordou, mas disse ter aprendido com a relação tóxica. "Não enxerga! Quando a gente está apaixonada parece que a gente coloca uma venda nos olhos e não adianta ninguém falar. A mãe avisa, as amigas avisam, mas não tem jeito. E nessa relação eu vivi várias situações que, realmente, foram um marco pra mim. Mas, por incrível que pareça, eu agradeço... Isso aí, eu não aceito mais, não!".

Mari Gonzalez está solteira desde o fim do relacionamento com Jonas Sulzbach. Antes do término, os dois estavam construindo uma mansão juntos, que a famosa disse ter dado continuidade na obra, embora eles não saibam o que fazer com o imóvel. A modelo também falou que mantém uma boa relação com o ex, após o término.