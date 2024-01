Rodriguinho suspeita que sister tenha feito cocô no chão no BBB 24

As fezes foram encontradas por vários participantes do reality, embora nenhum deles tenha identificado quem as fez.

Leidy, Marcus e Matteus conversaram sobre Luigi ter encontrado a "surpresa" ainda durante a madrugada, e Alane também relatou a Beatriz o ocorrido.

Esse é o cúmulo de não saber conviver com as pessoas. Cocô no chão... Eu ia passar por muita coisa no BBB, mas cocô no chão? A pessoa nunca vai dizer 'fui eu, desculpa'.

- Alane

A bailarina, inclusive, foi quem acabou retirando as fezes do local. "Muita sacanagem isso! Eu só peguei porque eu tava meio bêbada", confessou para Leidy Elin.

