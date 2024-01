'Renascer' 26/01 a 03/02: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quarta-feira, 31 de janeiro

Padre Santo aceita fazer o casamento de José Inocêncio e Maria Santa com a participação dos convidados e todos celebram a decisão. José Inocêncio leva Maria Santa até o Jequitibá para pedir sua benção, e mostra o facão enterrado. Maria Santa e José Inocêncio passam a noite juntos. Deocleciano e Jupará pedem a mão de Morena e Flor em casamento, respectivamente, e a benção ao Padre Santo para casá-los. Inácia e Maria Santa se estranham. Já casados, Deocleciano e Jupará levam Morena e Flor para a antiga casa que era de Belarmino, presente dado aos empregados por José Inocêncio. Morena dá conselhos a Flor. Maria Santa e Inácia começam a se entender e estão mais próximas. Padre Santo diz a Maria Santa que deseja conversar com ela.

Quinta-feira, 01 de fevereiro

José Inácio traz de Ilhéus uma imagem de Nossa Senhora para Maria Santa. Maria Santa conta a José Inocêncio que está grávida e pede ao marido que Jacutinga esteja com ela na hora do parto. Deocleciano percebe que Morena está grávida. Maria Santa e Morena intensificam a amizade. Passam-se nove meses. Jupará traz Jacutinga a mando de Maria Santa para auxiliá-la no parto. José Inocêncio fica aflito com os gritos de dor da mulher. Ele contraria os conselhos de Jacutinga, preferindo ficar ao lado de Maria Santa. Morena passa mal e perde o bebê. Deocleciano dá total apoio à mulher. O primeiro filho de Maria Santa e José Inocêncio nasce, e o pai lhe dá o nome de José Augusto. Jacutinga acolhe Morena.

Sexta-feira, 02 de fevereiro

Passam-se seis anos. Além de José Augusto, Maria Santa deu à luz mais dois filhos, José Bento e José Venâncio. Grávida do quarto filho, Maria Santa se apavora com a intensa dor que sente. José Inocêncio tem um mau pressentimento, e pede a Jacutinga para salvar sua esposa. Com dificuldades no parto, Maria Santa pede a Jacutinga que salve seu filho. Maria Santa sente a presença de Nossa Senhora a seu lado e consegue dar à luz, mas não resiste. José Inocêncio se desespera com a morte da mulher. Jacutinga se sente culpada por não ter conseguido salvá-la. José Inocêncio culpa o bebê pela morte de Maria Santa. Deocleciano sugere a Morena que o casal cuide do filho rejeitado por José Inocêncio.