Novela 'Fuzuê': Veja resumos dos capítulos de 25/01 a 03/02

Sexta-feira, 26 de janeiro

Miguel não consegue se explicar para Luna. Caíto convence Soraya a ir com ele na boate em que Francisco está. Tainá se insinua para Francisco. Lampião e Jefinho chegam à casa de Mercedes para fazer uma serenata. Francisco flerta com Tainá, e Soraya vê os dois juntos. César pede para Preciosa acolher Luna. Soraya e Merreca passam a noite juntos. Julião se anima ao saber que Luna e Miguel brigaram. Heitor avisa a Preciosa que o casamento deles acabou. Rui e César se unem contra Pascoal. Julião se aproveita da tristeza de Luna para consolá-la. Luna questiona Miguel ao ver que Julião caiu da escada.

Sábado, 27 de janeiro

Miguel afirma a Luna que não empurrou Julião. Preciosa discute com Heitor. César explica para Rui seu plano contra Pascoal. Pascoal manda Vieira procurar o perito que o ajudou com o acidente de César. Miguel e Luna discutem por causa de Julião. Soraya tem uma conversa séria com Merreca. Jefinho tem uma ideia para salvar sua carreira e fala com Tonico. Maria tira satisfações com César. Miguel e Luna pensam um no outro. Miguel vai ao banco com Maria. Pascoal descobre que Cecília esteve na cidade onde ocorreu o acidente de César. Maria descobre que foi roubada, e Miguel suspeita de César.

Segunda-feira, 29 de janeiro

Miguel confirma que Maria sofreu um golpe e vai com ela à delegacia. Bebel repreende César e Nero por brigarem na frente de Bernardo. Preciosa reclama para Heitor da presença de Selena na festa. Cecília sugere que Cata Ouro monte uma exposição. Luna chega com as crianças da ONG à festa de Bernardo. Miguel revela a Luna sobre o golpe. Cláudio critica as atitudes de Francisco com Soraya. Luna e Bebel se incomodam quando Miguel afirma que César deu o golpe em Maria. Cecília garante a Barreto que quem roubou o dinheiro de Maria foi Pascoal. Mercedes pede para Lampião fazer uma serenata para ela. Bernardo vê Preciosa e Heitor discutindo e foge. Todos se desesperam com o sumiço de Bernardo.