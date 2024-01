Luiza Brunet sobre 'violência velada' no BBB: 'Anulou a reação de Yasmin'

A ativista ressalta que sofreu com os ataques à filha. "Mais doloroso como mãe foi perceber como essa violência, com ataques constantes disfarçados de amizade, anulou a reação de Yasmin. Infelizmente acontece o mesmo com quase 100% das mulheres. É uma violência sutil, com palavras ditas em meio a risadas e piadinhas que as mulheres naturalizam. A violência fácil de reconhecer é a física, que deixa marcas visíveis. Onde há corpos também há mães e filhos órfãos", destacou.

A mãe da sister afirma que não escapou de assédios no trabalho. "Eu sempre fui assediada sexualmente pelos homens donos dos negócios de moda. Tive experiências traumáticas no decorrer da minha carreira, mas sempre me posicionava. Havia a cultura do símbolo sexual e eu era uma dessas mulheres. Sempre me senti livre e segura, mas sabia exatamente onde e quando havia violência ou abusos. Abandonei por várias vezes o estúdio de fotografia ou parei de trabalhar com alguns empresários mais eloquentes justamente por esse motivo. O assédio está em todos os lugares, mas não em todos os homens", acrescentou.

Com relação a Rodriguinho, Luiza Brunet não sabe se levará o caso à justiça ainda. "Estamos analisando as medidas judiciais. A violência psicológica é também um crime, e está na Lei Maria da Penha. Muitos advogados se prontificaram a entrar com um eventual processo, caso esta seja a nossa decisão. Existe lei no nosso país, e as mulheres têm que ser protegidas", concluiu.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Vinicius, quem é o favorito para vencer o programa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER