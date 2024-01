Luigi brinca sobre o Big Fone no BBB 24: 'Já pensou se toca agora?'

"Basta saber se seria uma coisa boa ou ruim", analisou Juninho.

Luigi, então, afirmou que iria atender mesmo com a possibilidade de ser algo ruim. "Se for boa ou não, faz parte do jogo, amor. O bom que eu ia atender o telefone assim, sozinho."

Vale lembrar que ontem (24), o Big Boss Boninho anunciou nas redes sociais que o Big Fone vai tocar nos próximos dias

"E parece que o Big Fone vai mostrar a sua cara nessa edição!!. E vai começar fazendo um strike. E aí? O que vai ser?", disse Boninho.