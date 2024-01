Leidy denuncia sujeira após festa: 'Deixaram um cocô no chão do banheiro'

Esperando para fazer seu Raio-X no BBB 24 (Globo), Leidy reclamou que alguém deixou fezes no chão do banheiro após a festa de ontem (24).

O que aconteceu

Leidy revelou que tinha fezes no chão do banheiro. "Deixaram um cocô no chão do banheiro. Que nojo! Agora não vai aparecer o dono", anunciou.